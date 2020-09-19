美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach）一行人抵台，下榻萬豪酒店，而行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花等人18日下午到酒店，和柯拉克針對台美供應鏈等經貿議題進行討論，為未來的經濟高階對話先展開「前期對話」。對此，淡大全球發展學院院長兼教授包正豪則批評，這是「裡子面子全失的對美外交」、「國官員朝拜天朝特使的鬧劇」。

包正豪今(19日)在臉書寫下，「萬豪酒店現在正在上演屬國官員朝拜天朝特使的鬧劇」，美國國務院次卿、約等於我國部會的常務次長級官員柯拉克(Keith Krach)訪台，民進黨政府的行政院副院長、外交部長、經濟部長紛紛前往克拉奇下榻的旅館拜會，形成外交上的「奇景」。他直言，「天底下的兩國外交往來，原則上是來訪客人去拜會主人。以現在的狀況而言，應該是柯拉克前往行政院拜會沈榮津副院長，吳釗燮部長、王美花部長作陪，這樣已經是很禮遇的規格了，結果卻是相反的安排。」

另外，包正豪也好奇，「究竟美國對民進黨政府提出什麼要求，民進黨還沒做到，所以主子要懲罰奴才，讓原本宣稱要開的台美『經濟與商會對話』會議最後胎死腹中？」、「有沒有可能，其實民進黨脫掉褲子鐵了心，反正不管三七廿一，乾脆承諾縮減台灣對美貿易順差、開放更多市場（反正可以增進國際地位）、增購美國軍火（順便內宣防衛台灣決心，花比別人多的錢也無所謂）等等。」

包正豪也指出，「外交是面子裡子要兼顧的優雅行為，有時候即便失去裡子，我們還是要保住面子，有著表面的尊嚴。什麼時候會連面子都沒有？都是城下之盟的時候，但台灣怎會淪落到如今這個地步，一個常務次長來台灣，然後副院長以下的高官，像是晉見一樣地，巴巴地趕去呢？你讓國務次卿到外交部，或者另外在臺北賓館都好啊！」他更在文末以「台灣奴才外交又一章」最為結語。

(中時新聞網)