日前菲律賓通報「自台返回菲律賓」出現6名個案經採檢後確診，在台接觸者匡列162人，其中有122人需採檢，今天檢驗結果出爐，所有人的PCR及血清抗體皆是陰性。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前傾向菲方檢驗的CT值有問題，但對方強調，期檢驗品質皆有把關。

中央流行疫情指揮中心16日宣布，新增6起台灣輸出個案，皆為菲律賓籍移工自台返國，於入境時確診，6人在台期間分別從事家庭看護、家庭幫傭、工廠作業員、船員等工作。目前接觸者共匡列162人。

指揮中心發言人莊人祥表示，6名菲籍移工在台接觸者共匡列162人，其中有122人需要採檢，今天已全數撿驗完畢，122名接觸者的PCR和血清抗體檢測結果均為陰性。

莊人祥指出，目前指揮中心傾向菲律賓檢驗的CT值有問題，因而與菲方討論，但始終沒獲得當地檢驗的CT值等數據，不過菲方強調，當地的檢驗品質也很不錯，都有經過把關。

(中時新聞網)