新北市前後任市長朱立倫與侯友宜19日不約而同出席坪林農會100周年慶祝大會，外界認為兩人可能是下屆國民黨主席或是2024總統大選的對手，侯友宜被問及此事時指出，他跟朱前市長共事非常久的時間，他是好長官、好同事，彼此非常了解，雖然現在各自角色不同，但只要做好自己工作，對社會國家一定會有幫助。

今日侯友宜出席坪林農會不在市府公開行程，但侯友宜表示，坪林農會100周年是他的既定行程，剛好碰朱前市長，兩人聊得非常開心，他們對坪林地方農會發展有一樣的想法，包括希望坪林文山包種茶可年年得到全國冠軍，以及在好山好水底下有更好的生態旅遊，朱前市長也給他很多如何推廣農業發展的意見。

被問到外界認為兩人未來將會成為黨主席甚至是2024總統大位的競爭對手，侯友宜強調，朱市長是永遠好朋友，大家一起努力，讓新北市變得更好，讓台灣變得更好。

(中時 )