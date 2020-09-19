G奶女星熊熊（卓毓彤），日前被爆與開特斯拉的富二代鄭旭哲交往，甚至傳出疑似懷有身孕，不過昨(18日)網路卻瘋傳長相與她極度神似的女子，在一名男子腿間「吞吐」的性愛片，立刻引發網友議論，對此經紀人也做出回應。

這支長達3分16秒的性愛影片，片中女子與女星熊熊長相極度神似，只見她趴在床上並於一名男子腿間反覆做出「吞吐」動作，過程中更頻頻傳來男子呻吟聲，影片瘋傳後，不少網友湧入熊熊IG及臉書留言求片，逼得她緊急關閉留言功能，而根據《ETtoday新聞雲》報導，經紀人強調：「沒有看到影片，實在無從回應，謝謝」。

熊熊之前被週刊爆料與開著特斯拉的富二代鄭旭哲戀愛，而且僅交往1個就懷孕，預計年底準備帶球嫁，對此經紀人表示近來她身材較豐腴，會多要求注意管理，更強調未來如果好消息一定公開跟大家分享，對於懷孕待嫁一事並未正面回應。

不過熊熊除了被週刊拍到與鄭旭哲約會多次，甚至還一同甜蜜挑房和家具，更曾被目擊進出婦產科，並走VIP通道掩人耳目，加上雙方家長已吃過飯，因此讓外界推測可能是礙於未滿3個月習俗而沒公布。

(中時新聞網)