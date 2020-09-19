（臺灣企銀董事長黃博怡：今年都更案呈現猛爆性上漲。圖／黃惠聆攝）

臺灣企銀攜手「都更國家隊」辦危老都更博覽會拚老屋重建，臺灣企銀董事長黃博怡表示，今年被核可的危老重建都更案正呈現猛爆性上漲，今年前8月已逾8百件，預估今年核可都更案上看千案。

今年臺灣企銀與財訊等單位共同舉辦第二屆「危老+都更博覽會暨研討會」系列活動，在9月19、20日盛大登場，臺灣企銀表示，該活動並由內政部、臺北市政府及新北市政府共同指導，匯聚政府機關、金融業者及危老都更相關產業，以「都更國家隊」形式搭建資訊交流平台。

由於「都市更新2.0」政策熱度持續發燒，加上今年修正《危老條例》點火助攻，相關申請及核准案件爆量。因此，吸引比第一屆更多的人次參與，顯示國人對老屋重建資訊需求迫切！本屆博覽會在19、20日一連兩天包下松山文創園區2、3、4號倉庫，設有124個攤位，比去年規模更大更多元。

臺灣企銀董事長黃博怡表示，在民國106年之前每年都更案都落在30~60件之間，然從總統蔡英文主政在修改法令及大力推廣之後，都更和危老重建的個案則逐年增，107年已突破149件，去年被核可案件增加至416件，今年被核可的危老重建都更案正呈現猛爆性上漲，今年前8月被核可已逾8百件，顯示申請的案件多更多，預估今年危老都更被核准的危老都更案件可逾千案。

臺灣企銀設有創新金融專案辦公室，積極拓展重建融資相關業務，提供資金融通、搭配信託機制一條龍的模式，協助民眾完成都更重建，辦公室自創立以來短短一年多，相關案件核准貸款金額逾260億元，成果豐碩！

黃博怡說，該行積極推廣危老都更議題，希望透過此次生動有趣的博覽會平台，讓民眾了解如何善用各界資源，改善居住環境品質及住家安全，同時照護到銀髮族需求，「這是臺灣企銀積極落實社會責任的一環！」。

(工商 )