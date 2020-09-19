故總統李登輝去世以來，日本政界要角大動作表示哀悼。今日告別追思禮拜，不僅甫卸下日本首相一職的安倍晉三，特別透過日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰宣讀悼詞，前首相森喜朗更不顧摔傷，專程來台追思，重視之情可見一斑。對此，網友想起美國瘦肉精豬肉與爭議牛肉來台教訓，直言：「核食也快開放了吧？」

駐日代表謝長廷昨日（18）在臉書發文，寫道：「今天日本森喜朗前首相再次帶團搭專機到台灣，準備參加明天李登輝前總統的追思禮拜。83歲高齡的他前天因跌倒受傷，手臂仍掛著吊帶，為表達對台日關係的重視以及對李前總統的敬意，不辭勞累，堅持按既定行程赴台，其精神令我們感動。今天也特別趕到機場向他和團員致意。」

安倍晉三悼念致詞中，更大讚李登輝「將自由、民主、人權等普世價值在台灣紮根，被世界譽為民主先生，並且對增進日本與台灣相互理解與友好具有重大貢獻」，並感性表示「今後也請化為千縷微風，溫柔守護日本與台灣」。

消息一出，反應兩極。有網友表示：「謝謝有情有義的日本好友！」「情意深重，無勝感激，重情重意，如此交情，令人感動，日本人的執著，帶病前來，一路順風，保重！」「這是日本人的精神也是他們所驕傲的信諾，只要答應了，再怎樣都要努力做到」；但也有網友表示：「核食也快開放了吧？」「美豬、美牛、核食」、「這次又要犧牲人民什麼？」「背後藏了多少利益？最苦的還是平民百姓！」

(中時新聞網)