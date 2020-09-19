美西老大奧克蘭運動家19日以6-0完封巨人，以32勝19敗成為今年第4支晉級季後賽的球隊(還有道奇、光芒、白襪)，也是他們連續第3年闖進季後賽。運動家過去9季6度闖進季後賽是美聯第一，只有國聯的道奇(8次)比他們多。

運動家投手巴西特(Chris Bassitt)說：「我們有更遠大的目標，這支隊伍渴求的不只是季後賽。當然這很棒，但我們的反應跟普通贏球時一樣，等我們拿到分區冠軍也許會慶祝一下。」

2013年之後運動家就沒坐上美西王座，都是拿外卡晉級，期間是天使(1次)、遊騎兵(2次)、太空人(3次)先後稱霸。如今太空人25勝26敗落後7場勝差，肯定追不上運動家，勝率還跌破5成。

今年只打60場，有幾隊咬得很緊，最後戰績一模一樣也是很有可能的。大聯盟本季不打算加賽，將以其他方式來判定排名。如果兩支球隊戰績相同且都晉級，則以例行賽對戰成績決定。但是本季只有同區對戰，如果是分屬不同區的球隊，將依各自在分區的勝率排行。

假設洋基與雙城戰績相同，雙方不曾對戰過，所以洋基對戰美東球隊的勝率，拿來與雙城對戰美中球隊的勝率比較。如果勝率還是相同，就只計算最後20場的勝率。還是相同？那就比最後21場的勝率，依此類推。

(中時新聞網)