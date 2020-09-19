高雄11日發生工業管線乙烯外洩，洩漏點至今仍無法確定，19日下午又驚傳林園亞洲聚合公司廠區反應曹破裂盤破裂，造成乙烯外洩起火，現場冒出陣陣黑煙，廠方緊急關機並滅火，幸未造成人員受傷，不過，由於明顯有粒狀汙染物溢散，環保局後續將依空汙法開罰。
上周五乙烯外洩的3條管線，分別屬台塑、亞聚、台氯所有，由華運倉儲代管，至今持壓測試仍無法找出洩漏點，市府與廠商大傷腦筋，不料，19日下午1點24分，位於林園工業一路的亞聚廠區突然傳出黑煙，高市消防局獲報前往，據報是生產塑膠粒子的生產線開機時跳機，產生黑煙，緊急關機後已撲滅火勢，無人受傷。
環保局初步了解，亞聚現場人員表示，起火原因可能是M02反應槽破裂盤破裂，造成乙烯洩漏引發火警，初步判斷並無影響壓力管線，詳細狀況正等待工廠環安主管趕往現場說明。
環保局表示，目前輸送乙烯的管線已經清空，此次火警與管線無關，在未查出管線洩漏點之前，禁止送料，但並未要求停工，因此亞聚繼續生產並無問題，不過火警造成粒狀汙染物外洩，後續將依空汙法相關規定裁罰。
(中時 )
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