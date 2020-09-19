響應國際無車日活動，台中市府環保局舉辦健走活動，號召600人參加，盼建立民眾環保意識。(環保局提供／林欣儀台中傳真)

9月22日是國際無車日，為響應此環保概念，台中市府環保局上午舉辦健走活動，號召600台中市民、由以步行方式表達對低碳交通的支持及對空氣品質提升的決心，盼呼籲民眾多搭乘大眾運輸或騎腳踏車、步行，減少車輛使用及降低空汙排放。

台中市副市長令狐榮達帶領市府局處首長、多位市議員及里長，從北屯區新平公園開始徒步健走，環保局指出，今年舉辦第二屆「國際無車日活動」，內容包括「大眾運輸抗空汙 執『子』之手作伙行」、每週完成指定低碳通勤任務的「1週1天無車低碳通勤」等，盼讓無車概念落實在生活中。

環保局代理局長陳宏益指出，移動汙染源排放占中市PM2.5排放量29％，經市府及市民持續努力，台中市今年1至8月、空品不良日較去年減少5天，且1至8月的PM2.5濃度為15.8微克、較去年同期的17.1微克改善1.3微克。

環保局強調，市府持續推動加碼老舊機車汰換補助、建置電動車友善充電環境及雙十公車優惠、iBike2.0倍增計畫等策略，盼藉由多管齊下的方式，改善移動汙染源造成的空汙問題，也讓環保觀念融入生活。

為落實移動汙染源的減少，中市府訂定9月為「守護空氣品質宣導月」，透過環保局「空品感測物聯網初登場」、文化局「市立圖書館無紙化電子書推廣活動」、民政局「拜拜有誠心，好兄弟一起做環保」及交通局「台中電動公車換新裝」等10個局室共同舉辦活動，邀大家響應環保。

(中時 )