楊丞琳今出席活動。（圖／粘耿豪攝）

小鬼猝逝後首度公開露面！楊丞琳抿嘴忍淚20分鐘快閃

黃鴻升16日驚傳猝逝，摯友楊丞琳得知消息第一時間崩潰痛哭，連日來不斷在IG限動發文懷念好友生前點滴，並且推掉一些既定工作、平復心情；小鬼過世消息傳出相隔三天，楊丞琳今（17日）終於公開現身，出席貼布商品代言活動，但她前後僅現身20分鐘快閃，離開現場前大批媒體追問她心情、何時前往小鬼靈堂致哀等問題，只見她抿嘴忍淚一發不語，由工作人員包圍護送快步離去，活動全程不受訪，而一旁楊丞琳的粉絲也因心疼她而忍不住落淚。

楊丞琳今出席活動。（尤嬿妮攝）

楊丞琳與小鬼從學生時期就認識至今，小鬼突然發生意外令她難以接受，今凌晨還在IG發文「剛剛突然回想到，第一天見到你的畫面，記憶居然超級無敵清晰，還有最後一次見面，我們聊了什麼，以及說再見前，最後一段話是什麼，記回憶非常不擅長的我，總是需要你提醒以前發生了什麼事，但最初和最終的一切，我卻這麼剛好的通通記得，也算欣慰吧」，看得出她悲傷心情仍未平復。

(中時 )