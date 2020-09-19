嘉義市嘉邑鎮天宮歌唱大賽，73歲老將余先生歌藝精彩。（嘉邑鎮天宮提供）

鎮天宮推出廟內供奉的桃園三結義神尊Q版圖案的文創品。（嘉邑鎮天宮提供）

鎮天宮設計供奉的桃園三結義神尊Q版圖案的文創品。（嘉邑鎮天宮提供）

嘉義市嘉邑鎮天宮19日舉辦第1屆歌唱賽，有百餘人參加，最高齡73歲與最小的7歲小鮮肉同台飆歌，跨越相差66歲的世代壕溝零距離，董事長曾漢洲說，鎮天宮歡慶中秋節，還辦點月老燈做愛心助弱勢公益活動，歡迎各界共襄盛舉。

歌唱比賽分為55歲以上長青組、不拘齡社青組，各有60人、72人共132人報名參賽，冠軍可獲8000、1萬元獎金及獎盃，得獎者還可獲贈1個純手工特製紅包，主持人林悅慈風趣詼諧帶動下，參賽者大展歌喉，競爭激烈，觀眾也笑呵呵，熱鬧滾滾。

最高齡老將73歲嘉義余吟甫，與最幼齒的小小兵來自民雄的7歲男童柯綺安，還有輪椅族的身障朋友也晉級決賽，雖然年紀、行動力有差距，但愛好唱歌的熱情讓大家零距離。

鎮天宮推出廟內供奉的桃園三結義神尊Q版圖案「鎮天樂團」為活動代言，還有神尊Q版環保購物袋、金榜提名筆等文創商品、鎮天樂團人型立牌，造型可愛，十分吸睛，男女老少爭相拍照打卡留念。

曾漢洲說，鎮天宮辦歌唱比賽促進大家身心靈健康，紓解疫情帶來的壓力，中秋節將屆，也推出「點月老燈做愛心」公益活動，民眾到廟裡添香油錢點月老燈祈求姻緣、好人緣和貴人運，廟方將購買物資捐助弱勢。

(中時 )