台中35歲懷身孕的詹姓物業管理員，18日上午處理出租套房漏水問題時，竟遭26歲劉姓男房客勒頸並刺傷，當時詹女不停哭喊，表示「肚子裡還有寶寶，拜託放過我！」，但劉男竟然還是不為所動；行凶的26歲劉姓房客19日到沙鹿一派出所投案自首，目前已帶返台中市三分局偵訊中。

這起駭人聽聞的凶案發生在18日上午，詹女為物業管理員，其管理劉男出租的套房，劉男抱怨管線漏水，詹女先連繫水電工，並到場查勘，不知為何劉男突然抓狂緊勒詹女脖子，並拿刀刺向她；詹女相當害怕，還不斷掙扎，哭喊：「肚子裡還有寶寶，拜託放過我！」

傷者經送中國醫藥大學附設醫院急救，該院急診部主任陳維恭指出，經過整夜觀察與治療 患者目前已經轉出加護病房入住普通病房，媽媽跟胎兒都暫無生命危險。

經了解，劉男疑似失業，上星期就已經在租屋處鬧過輕生，而案發當時，詹女不停大喊救命，驚動其他房客，其他房客衝進房內看到滿地鮮血全都嚇壞，趕緊幫忙報警處理。

案發之後，警方根據手機定位，掌握嫌犯與女友出沒在沙鹿地區，隨即布下警網追緝。上午11時許，劉嫌與女友現身沙鹿派出所，自稱「我殺了人，來投案」，當地警方確認身分，立即逮捕，並通知第三分局偵辦。據了解，劉嫌投案時衣著整齊，與女友步行進入派出所，刻意壓抑情緒，犯案動機、凶器去向及是否有人接應，警方正偵訊釐清中。

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