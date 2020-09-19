台中市府觀旅局持續改善大坑山步道的設施與養護，結合環境、生態、還保，兼顧安全舒適的旅遊品質。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

後疫情時代，不要宅在家，走向戶外，曬曬太陽，流流汗，通體舒暢。（盧金足攝）

大城營建機構董事長賴源釗（中）19日帶頭與大城團隊一起在大坑步道登山。（盧金足攝）

神諭咖啡大城店舉辦「第一屆神諭盃全國拉花大賽」，邀請各地好手一起來同場競技。（大城提供／盧金足台中傳真）

台中市大坑地區素有「台中陽明山」美名，大坑登山步道更是市民熱門登山景點之一，有12條親山步道，全長約16.35公里，在市府觀光旅遊局陸續整修優化後，不只平時是很多人運動路線，假日更是家庭親子、呼朋引伴健康的休憩大自然環境，離塵不離城，「大城家庭日」19日登場，登山起步走，享受運動後飆汗的快感，也增進家人、朋友的感情。

台中市府觀旅局持續改善大坑山步道的設施與養護，結合環境、生態、還保，兼顧安全舒適的旅遊品質，大坑風景區是台中人熱愛的後花園，擁有豐富生態及物產資源，區內規畫完整12條登山步道，依難易度不同分為親子級、休閒級及健腳級，觀旅局還推出「我是登山王」活動，號召民眾走出戶外親近生態探索自然，體驗山脈的旅遊樂趣。

大城營建機構深耕北屯區多年，很多建案就在大坑風景區附近，成為住戶就近運動，吸收大自然芬多精的好地方，為凝聚大城家族向心力，舉辦野餐、登山等活動，山林綠意不必遠求，獲很多住戶加入。

後疫情時代，不要宅在家，走向戶外，曬曬太陽，流流汗，通體舒暢，大城營建機構董事長賴源釗說，大家平日上班時間長、壓力大，跟家人相處時間相對較少，這次舉辦大坑登山活動，就是藉這個機會讓家人、朋友相聚一起爬爬山、聊聊天。

大城營建機構董事長特助賴亮成今天一身運動勁裝，與三百多名住戶參加「登山起步走-2020大城歡聚家庭日暨小森市集」，上午登上大坑9-1與9號步道，下午到七月沐樂街廓逛逛小森市集，住戶度過充實有趣的假日，他也希望大坑的登山活動，可以成為大城年度例行的盛會，帶動更多人來大坑步道健行。

大城去年號召近千名住戶，歡度蜂收野餐趴，大家在公園野餐享受浪漫假日，今年度起陸續舉辦大城小畫家、傘傘惹人愛DIY畫傘、薰衣草森林創業講座、曲奇圓舞曲手作餅乾等活動，帶給住戶不同類型的生活體驗。

大坑地區知名的神諭咖啡大城店響應大城家庭日活動，舉辦「第一屆神諭盃全國拉花大賽」，邀請各地好手一起來同場競技、相互切磋拉花手藝，未來期待有更多家庭加入，共同創造獨特的大城生活美學。

(中時 )