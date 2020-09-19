英文好難懂！男網友發文分享，買排骨便當發現中文字下方，出現一排英文字，但他左看右看愣是沒看懂，只好求助網友，沒想到竟引發熱議，吸引7千多位網友點讚，看著念完以後忍不住大笑，這實在太有梗了，一秒學會台語。

網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他書讀的不多，想詢問招牌下方那串的英文字，是什麼意思，請幫忙翻譯。從原PO分享的照片可見，紅色的貼紙上寫著大大的排骨便當，但怪的是下方竟寫著「Bye good ben don」四字。

這四個英文字分別是「再見」、「好」、「山頂」和「穿上」的意思，無論怎麼看，都無法拼湊起來出一個合理的意思，讓原PO超級納悶，而此篇貼文曝光後，不到3小時就吸引7千多位網友點讚討論。

不少網友笑歪表示，「默默的跟著唸完下面那排字」、「我看著唸出來然後大笑」、「台式英文的排骨便當，這有梗也算有才」、「台語式英文，完全沒有問題呀」、「廣告效益奇佳 老闆完勝 」、「我看到了語言界的天才」、「考驗你的英文程度」。

後來有網友出面解釋，認真跟著念過一遍，就會發現其實下方的英文是「排骨便當」的台語發音，但這真的蠻有才的，一秒教會外國人說台語！

(中時新聞網)