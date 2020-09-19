小鬼黃鴻升16日於北投住家猝逝，享年36歲，靈堂設於北市民權東路上龍巖會館，於19日開放3天供親友、好友弔唁，與她有20年交情的「4 in Love」成員張棋惠，下午2點從小鬼靈堂離開，她說其實在靈堂內沒有特別跟小鬼說些什麼，只是盯著照片，靜靜沈浸在彼此回憶裡

張棋惠神情哀戚說：「謝謝大家的關心，小鬼的所有都很捨不得，跟鴻升認識20年，雖然沒密集的交集，最多的相處就是《玩很大》，錄影完晚上會聚起來，跟他聊家人聊朋友，他在他的星球可以過得很好。」至於有無關心團員兼好友楊丞琳的心情？她僅點頭低調默認；兩人是否有碰到面？她沒有多聊便迅速離開。

陳漢典受訪時表情哀戚。（圖／吳松翰攝）

「五堅情」陳零九、邱鋒澤、小賴、偉晉、婁峻碩，下午到小鬼靈堂致哀。（圖／吳松翰攝）

而接棒小鬼《娛樂百分百》節目主持群「五堅情」陳零九、邱鋒澤、小賴、偉晉、婁峻碩一行人，下午3點左右到小鬼靈堂致哀，陳零九說：「其實我心中相信他不希望我們那麼難怪，他是我們很尊敬的哥哥，剛進主持圈就是受他照顧。」偉晉也說謝謝小鬼照顧，小賴則提到自己宣傳時有受到小鬼的幫助，邱鋒澤心裡希望小鬼在另一個世界過得好，「他是個榜樣，我會在自己崗位上努力，希望鬼哥一路好走。」婁峻碩最感謝小鬼對新人照顧，「對我們私下或節目上都很照顧，要把他傳染我們的正能量延續。」

王陽明赴小鬼靈堂悼念。（圖／吳松翰攝）

大飛、阿虎（後）赴小鬼靈堂悼念。（圖／吳松翰攝）

此外陳漢典在小鬼靈堂待1小時後離開，他直言小鬼像是大哥哥的照顧大家，「認識小鬼是一件很幸福的事，他是很棒的人，很有才華，他的做人處事是榜樣典範」，他希望小鬼經紀人、家人不要過度哀傷，「鬼哥一定不希望看到大家傷心」，他也有慰問小鬼的家人，「保重身體節哀」。

而小鬼靈堂早上10點開放親友弔唁，一樓設置粉絲追思區。開放近4小時湧入近500名粉絲，現場更提供印有代表小鬼logo標誌的特製小紙條，供粉絲書寫緬懷，不少粉絲也準備花束到場獻花送小鬼最後一程。

(中時新聞網)