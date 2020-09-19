美國國務院次卿柯拉克訪台，台美關係升溫之際，中國大陸派多架戰機在台海附近實戰演練，並跨越海峽中線。對此，國民黨主席江啟臣今天表示，不樂見兩岸對峙情勢升高，面對台海局勢詭譎，兩岸政府應儘速恢復對話，更應該積極創造有利於累積善意的氛圍，用多元的互動降低戰爭衝突的可能，「和平繫於兩岸雙方」。

江啟臣說，前天美國國務院次卿柯拉克訪台，弔唁故前總統李登輝；昨天清晨，中共軍方派多架戰機跨越海峽中線，當天上午大陸國防部發言人任國強宣布，台海附近組織實戰化演練；今天海峽論壇正式登場，規模大幅縮小，見證了兩岸互動管道的大幅萎縮。

江啟臣表示，面對美方頻對台釋出善意，共軍卻節節升高敵意的現實狀況下，國民黨一方面樂見台美關係升級深化，但仍對於兩岸情勢惡化感到憂心。

江啟臣指出，面對這樣的變局，國民黨要再次正告共軍，過度的操演以及侵擾，只會將台灣民心越推越遠，更可能讓兩岸關係推向不可逆的惡化局勢，甚至戰爭的邊緣。同時提醒國防部嚴密備戰，妥善因應，更要避免擦槍走火。

江啟臣感慨兩岸善意累積越來越困難，他說，疫情間許多不必要的政治操作、網路言論的激化、美國大選的政治需求，都讓兩岸不論是民間或是官方的交往，趨於強硬、對立甚至仇視；「願意扮演溝通角色的人被污名化、叫囂引戰的人被當成英雄」，這樣的氛圍絕對不利於台海和平穩定發展。

江啟臣指出，相較於1996年及1999年兩次兩岸台海軍事危機，台灣輿論普遍對於共軍軍演無感或是冷感。民進黨政府基於政治計算，忽而將對岸形塑成冷血的強大政權，又可以立即轉換說法，將對岸當成即將崩潰的紙老虎，但過一會兒又希望兩岸ECFA不要中止。

江啟臣擔憂，民進黨這樣的政治操作，導致目前輿論對於兩岸情勢的認知，過於片面與輕忽；當台灣社會氛圍在政治上，普遍仇視對岸，不思重回和平之途，卻又缺乏對於對岸軍事威脅的危機感，恐怕正是維護台海安全的危機。

(中時 )