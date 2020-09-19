美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach）一行，已於今日下午搭乘美國專機離台。外交部表示，柯拉克次卿和訪團成員充分與我國政府高層官員及各界人士，就多項議題交換意見，台美將強化緊密經濟連結，並推動深化基於共享價值的全球合作夥伴關係。

外交部指出，柯拉克次卿是自1979年以來美國務院訪台層級最高的官員，此次在台停留時間雖然不到48小時，但訪團除了代表美國政府在今日出席故前總統李登輝的追思告別禮拜，向李前總統對台灣民主的貢獻致敬之外，柯拉克次卿和訪團成員也在短暫停留期間，充分與我國政府高層官員及各界人士，就多項議題交換意見。

外交部強調，我國政府相關部會將再就此次雙方的各項討論結果，持續與美方攜手合作，強化台美緊密經濟連結，並推動深化基於共享價值的全球合作夥伴關係。

柯拉克昨在下榻的萬豪酒店會見行政院副院長沈榮津、政務委員鄧振中、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、財政部長蘇建榮，以及外貿協會董事長黃志芳，午間宴請台灣科技業者代表。下午又與吳釗燮在台北賓館進行「民主對話」，隨後進行政院拜會行政院長蘇貞昌；蔡英文總統晚上則在永和官邸設宴。

(中時 )