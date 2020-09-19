興櫃PCB廠相互（6407）因主要終端客戶華為受中美貿易戰影響，訂單嚴重下滑，公司19日董事會通過決議，將台灣廠現有訂單消化完畢之後停止生產，轉作營運總部，未來產能全數移至常熟廠，期透過產線整併提升效益。

公司表示，華為禁令15日生效，相互也從八月底就陸續收到模組廠客戶暫停出貨通知，而該客戶分別佔2019年及2020年上半年合併營收約50％及40％，受禁令衝擊，訂單驟減導致產能利用率大幅降低，嚴重影響營運，因此考量生產成本、運輸成本、終端客戶地區屬性等項目後，決議進行產線整併，預計影響公司合併產能50％、合併營收50％。

相互強調，目前公司財務結構尚屬健全，無營運資金短缺，且常熟廠仍正常營運生產中。另外，由於短期內台灣無產能需求，原計畫在泰山興建廠房一事終止，19日董事會決議變更現金增資用途，現增得款3.6億元中，1億償還銀行借款、2.6億充實營運資金，而泰山土地授權董事長處分以近一步改善財務結構，相關處分事項目前正在商談中。

(工商 )