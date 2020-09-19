韓國瑜宴請上百位國政顧問團及市府團隊。(黃其福/攝)

前高雄市長韓國瑜離開高雄之後，便回到家鄉休息，之後也很少出現在大眾面前，不過，他未來的動向仍持續受到外界關注。而他18日晚間宴請上百位國政顧問團及市府團隊，今年初與他搭檔參選的前閣揆張善政也現身，張善政今(19日)更在臉書分享聚會心情，瞬間掀起網友討論。

韓國瑜在北市衡陽路一家著名餐廳包下二樓，席開15桌，其中前副市長李四川、前新聞局長王淺秋等市府團隊及昔日隨扈坐2桌，張善政及國政顧問團坐13桌。

張善政在臉書寫下，衷心感激這群選舉幫忙貢獻智慧的好夥伴，「尤其這半年多來，看蔡英文的執政，相比下更感覺這群夥伴智慧的卓越與珍貴。」而他的貼文曝光後，許多網友則是留言寫下，「我真心覺得您們都非常地棒」、「永遠追隨等待您們」、「還在等待穿雲箭的召喚」、「張院長真的說到了我心坎裡」。

此次宴請國會顧問結束後，韓國瑜、張善政、李四川等人共同逐桌敬酒，氣氛歡樂。聚餐2個半小時後結束，韓、張站在門口，逐一送客與合影。

而今天上午韓國瑜也現身新竹參加官校聚會，從下車到進入會場時，更是超多人包圍，人氣相當高，不少網友則是紛紛留言寫下，「好想韓總，加油」、「也想去看韓總」。

(中時新聞網)