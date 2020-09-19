客家大院姜太公中部道場19日揭牌啟用，並點亮12生肖守護燈，為台灣祈福。（何冠嫻攝）

客家大院19日舉辦姜太公聖誕大典，安排價值千萬的超跑為姜太公祝壽。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府將銅鑼客家大院委外經營，由陽明山姜太公道場承租進駐，再造觀光人潮，19日客家大院重新開放，姜太公中部道場也正式啟用，並有20台價值千萬的跑車助陣，吸引遊客爭相拍照。

客家大院自從採入園收費後，面臨營運不善問題，流失大量遊客，更積欠縣府租金，今年縣府重新招標，由陽明山姜太公道場進駐，將免費開放至農曆春節。姜太公道場主席羅世新表示，客家族群盧、呂、姜、范姜、邱、丘等姓氏共同祖先皆是姜太公，加上客家大院為風水寶地，並得姜太公同意後進駐，而香港著名神祇黃大仙曾託夢道場法師，表達希望來台弘法，因此黃大仙亦將安座於客家大院。

19日羅世新偕同苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣議會議長鍾東錦等人，揭牌啟用姜太公中部道場，點亮12生肖守護燈為台灣祈福，並舉辦姜太公聖誕大典暨平安餐會，客家大院前更有藍寶堅尼、法拉利、保時捷、麥拉倫、瑪莎拉蒂等20輛千萬級超跑齊聚一堂，為姜太公祝壽。

徐耀昌表示，銅鑼桐花公園加上客家大院，每到5月園區遍布雪白桐花，為著名的賞桐景點，在姜太公道場進駐加持下，期許庇佑苗栗風調雨順、國泰民安，並且維持場館營運正常，帶進觀光人潮。

羅世新說明，客家大院引進專業團隊，提供餐飲、烤肉、露營等各項服務，同時，桐花森林秘境步道已重新開放，供信眾享受芬多精。未來亦將規畫中秋烤肉、元旦跨年、春節過年、桐花祭、音樂會、客家元素活動，活絡地方發展。

(中時 )