台南永康工地驚傳凶殺案 口角釀1命危1重傷 15:242020/09/19 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 逞凶工人持刀殺害2人後，目前被警方帶回偵訊。（讀者提供／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市永康區八德街一處汙水下水道工程，今天下午2點多驚傳一起凶殺案，一名工人疑因嫌隙，跟一起施工的工人發生口角，憤而持西瓜刀殺害另2名工人，造成1人命危、1人重傷，分別被送往奇美及成大醫院，逞凶工人事發後已被帶往派出所，正由警方問訊中。 (中時 ) #工人 #口角 #重傷 #凶殺案 #永康 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗縣連2天傳石虎死亡 其中1起疑為今年首起犬殺 16:482020/09/18 社會 台中東海商圈氣爆奪4命 「1家3口」葬身火窟 阿公現場痛哭 09:022020/09/19 社會 東海商圈氣爆4死 焦急母現場尋兒女險昏厥見劫後餘生哭癱 11:362020/09/19 社會 民進黨議員憂中市酒駕死亡人數高 民眾安全受威脅 13:272020/09/18 寶島 海軍覆艇中士阿瑪勒搶救無效 搏鬥76天今上午宣告不治 11:412020/09/16 社會 《傳產》宜蘭五結鄉2大豪宅 近1年轉手只賺不賠 10:172020/09/18 財經 萬里公墓殺人追砍六刀 分局長坐鎮速逮破案 19:472020/09/16 社會 南部鄉親看過來！長榮類出國航班 高雄起飛 15:102020/09/16 財經 萬里小鎮驚傳西瓜刀殺人 大街追砍身中六刀 17:132020/09/16 社會 男酒駕肇逃釀2死1傷 女騎士當場慘死3歲外甥撐3天也走了 12:102020/09/17 社會 社會熱門新聞 恐怖！孕婦房仲帶看房 竟遭房客利剪狠刺 血流如注命危 - 社會 台中氣爆消防疑原因不單純！廚房在1樓 3瓦斯桶卻放 2、3樓 - 社會 東海別墅大火奪4命 陳姓夫妻2次家暴已離婚 - 社會 台中恐怖氣爆畫面曝光！火球炸裂全街 一家3死母子死前狂喊：救命 - 社會 查小鬼死因殘酷解剖「死無全屍」？檢察官火怒曝真相 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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