台南市永康區八德街一處汙水下水道工程，今天下午2點多驚傳一起凶殺案，一名工人疑因嫌隙，跟一起施工的工人發生口角，憤而持西瓜刀殺害另2名工人，造成1人命危、1人重傷，分別被送往奇美及成大醫院，逞凶工人事發後已被帶往派出所，正由警方問訊中。

(中時 )