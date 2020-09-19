楊丞琳改穿一身黑進入小鬼靈堂。（圖／吳松翰攝）

楊丞琳先前發文感謝小鬼出現在她生命裡。（圖／中時資料照片）

楊丞琳今結束上一場記者會活動，僅15分鐘時間就更衣換上黑色衣服、趕赴初戀情人小鬼的靈堂致哀，約3點5分抵達，下車後她全程戴口罩不發一語，在媒體簇擁中擠進靈堂。

聽聞小鬼死訊，楊丞琳當時第一時間難過爆哭，透過經紀人表示：「我沒有辦法形容我有多痛，鴻升對我來說就像家人般的存在，知道這個消息我真的沒有辦法接受；他的好，我永遠都會記得，也請大家記住他努力、認真、有才華的樣子。我會永遠想念他。」

接著，楊丞琳又在IG強調，不會強調沒事、假裝很好，因為不可能對好友逝去釋懷，兩人彼此在各自生命中扮演不可磨滅的角色，楊丞琳眼中的小鬼幕前、幕後都是好人，「他的好，更是讓我覺得，能夠與他相遇，是我這輩子的福氣」，並表示：「我相信未來你還是會在，只是用不同的形式陪伴，謝謝你出現在我的生命裡。」

而楊丞琳連日來常在IG限時動態分享過往和小鬼相處點滴記錄，或許是擔心瘋狂洗版，楊丞琳寫下：「如果有人覺得我一直發跟鴻升有關的內容，讓你們很反感的話，請你們不要看下去，因為這個動作可能會維持一段時間」，並用哭泣的表情符號向網友致歉。

楊丞琳直到5點半才離開，她到靈堂和離開現場都沒說任何一句話。(記者吳松翰攝)

今稍早楊丞琳敬業出席貼布產品代言活動，但前後僅現身20分鐘，拍照時雖強擠出笑容，但不時抿嘴忍淚，離場時對媒體問她是否會去小鬼靈堂致哀等問題不發一語，15分鐘後她搭車現身小鬼靈堂，換掉先前的洋裝改穿一身黑，表情凝重不接受任何訪問，迅速進入靈堂。

楊丞琳下午3點多進到小鬼靈堂，在裡面待了2個小時30分鐘，直到5點半才離開，她到靈堂和離開現場都沒說任何一句話。

(中時新聞網)