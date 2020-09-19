國人繳交健保費，收費是以收入為基礎來計算，但旅外國人在台沒有職業，繳交的保費比一般人低，有些甚至一個月只需繳交700多元，有不公平的疑慮。衛福部長陳時中今表示，未來將修法，以海外收入作為考量，將視健保會討論情況來決定時程。

陳時中表示，旅外國人在國內沒有收入，健保收費等級就低，因此要將海外收入納入保費收取的考量，將來不管復保或海外所得，都要加強徵收，以符合公平性。

健保署承保組長江姝靚表示，根據現行規定，旅外國人若在台無職業、眷屬，屬於第六類被保險人，使用最低級距來算健保費，也就是1249元，其中政府負擔40%，自行負擔60%，等於1個月須繳交749元保費。

江姝靚表示，若要得知海外收入，必須依據國內所得、海外所得來評估，但目前沒有依據去得知，需要藉由《健保法》的修法，才能授權。陳時中也說，了解收入屬於技術上的問題，會來研議如何處理，將視健保會討論情況來決定修法時程。

(中時 )