由WDC中華台北總會認證的NAS國家業餘聯賽，全台共有9場積分聯賽，今年分別在台北市、新北市、台中市、高雄市及嘉義縣舉辦。19日台灣樸城盃舞蹈運動公開賽暨NAS國家業餘聯賽嘉義站在太保市永慶高中登場，吸引300多位國標好手參賽，賽況相當熱絡，嘉義地主隊回到自己主場進行，使參賽人數從過去20、30人，今年躍增至80多人。

承辦的嘉義縣體育會舞蹈運動委員會理事長黃嫈珺議員表示，這次賽事取名為「樸城盃」，除了因故鄉朴子市舊稱為「樸仔腳」，另一個重要意涵，是希望每位參賽者都能像樸樹，練就扎實基本功，摒棄華而不實的觀念，不躁進、不抄捷徑，成為站在舞台上屹立不搖的一顆星。

嘉義縣體育會舞蹈運動委員會總幹事翁仲德說，小時候住在義竹鄉，以前北上學舞搭車來回數小時，若上午9點開賽，他凌晨就要整裝出發，深刻體會中南部選手，所耗車馬費及時間是北部選手的2倍，這次在嘉義舉辦，對於南下或北上選手都能夠有折衝。

今日下午縣長翁章梁親臨現場，為選手加油鼓勵，翁章梁指出，年初宣布提高縣選手獎勵措施，凡參加全國性運動競賽奪金牌，獎金從6萬元提高到10萬元，若由嘉義縣主辦的全國性競賽，獎金更是加倍，因此，嘉義縣選手如果在後年嘉義縣舉辦的全民運動會奪金，獎金將加碼至20萬元。

(中時 )