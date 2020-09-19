網友與祖母對話截圖。（圖／翻攝自臉書）

網友與父親對話截圖。（圖／翻攝自臉書）

立委蔣萬安有「立院男神」之稱，各項條件皆為一時之選，被藍營支持者寄予厚望，視為下屆台北市長「必勝人選」。卻也有聲音認為，曾代表國民黨參選總統的前高雄市市長韓國瑜，至今仍是藍營最具政治能量者，也極可能代表參選。網友分享自己與祖母、父親對話截圖，兩人二話不說秒選韓，顯見韓在藍營支持者心中屹立不搖。

網友刊出自己與祖母對話，詢問「韓國瑜如果要選台北市長，韓國瑜跟蔣萬安，你支持誰？」祖母二話不說回答：「當然韓國瑜。」當再追問「為啥不支持蔣萬安」時，祖母則立刻回一句：「唯一支持韓國瑜。」祖母驚人的反應，讓網友驚詫不已。

不料，更驚人的還在後面。當網友將自己與祖母對話傳給父親，父親竟秒回：「換成我也是啊！」更加碼怒嗆：「白癡才知道他不是被做掉，我們做人要還人家一個公道，有讀書的！」

不僅如此，網友父親更激動表示：「而且民進黨怕他起來連殺兩刀！」並期許道：「後面就看他（指韓國瑜）自己的能耐還有命運。」父親還不忘特別強調「連殺2刀」，凸顯他認為民進黨對韓的恐懼，以及藍營支持者對韓遭受種種遭遇的義憤填膺。

(中時新聞網)