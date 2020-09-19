與女性情史豐富的總統川普在大選前夕又遭爆性騷。據《衛報》報導，曾擔任模特兒的48歲多里斯（Amy Dorris）在1997年的美網公開賽時，遭川普性侵，當時才23歲的她被川普用舌頭伸入喉嚨，全身上下同時遭他上下其手，不過川普競選團隊否認這些指控。
報導指出，多里斯在專訪中表示23年前在紐約舉行的美網公開賽時，川普在貴賓包廂內對她性侵，指控川普用舌頭深入她的喉嚨，川普的手宛如觸手般地緊抓住她，「他的手非常不安分，摸遍了我的臀部、胸部、背部，所有的地方」，讓她感到噁心、備受侵犯。
經常在邁阿密從事模特兒與表演工作的多里斯表示，當時她是被另一位房地產大亨介紹下向川普見面，即使她的男友就在附近，川普仍表現非常強勢；而當她從浴室回到貴賓室的途中後，就遭川普非禮，「當時我被他抓住，無法掙脫，我根本那種被他用舌頭深入喉嚨的那種感受，便急著咬他一口、把他推開，我想他舌頭已經受傷了」。雖然多里斯請川普離開，但他毫不在乎。
對此，川普競選團隊的法律顧問艾里斯（Jenna Ellis）表示，這些指控全非事實，川普團隊將考慮採取一切法律手段，要衛報為惡意刊登這個未經證實的消息負責。不過衛報提供幾張由多里斯提供她與川普的合照，並向多里斯曾傾訴過的對下查證過。
文章來源：Former model accuses Donald Trump of sexually assaulting her at US Open tennis in 1997 and claims he 'shoved his tongue down my throat' and 'his hands were very gropey'
(中時新聞網)
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