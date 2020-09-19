與女性情史豐富的總統川普在大選前夕又遭爆性騷。據《衛報》報導，曾擔任模特兒的48歲多里斯（Amy Dorris）在1997年的美網公開賽時，遭川普性侵，當時才23歲的她被川普用舌頭伸入喉嚨，全身上下同時遭他上下其手，不過川普競選團隊否認這些指控。

報導指出，多里斯在專訪中表示23年前在紐約舉行的美網公開賽時，川普在貴賓包廂內對她性侵，指控川普用舌頭深入她的喉嚨，川普的手宛如觸手般地緊抓住她，「他的手非常不安分，摸遍了我的臀部、胸部、背部，所有的地方」，讓她感到噁心、備受侵犯。

經常在邁阿密從事模特兒與表演工作的多里斯表示，當時她是被另一位房地產大亨介紹下向川普見面，即使她的男友就在附近，川普仍表現非常強勢；而當她從浴室回到貴賓室的途中後，就遭川普非禮，「當時我被他抓住，無法掙脫，我根本那種被他用舌頭深入喉嚨的那種感受，便急著咬他一口、把他推開，我想他舌頭已經受傷了」。雖然多里斯請川普離開，但他毫不在乎。

對此，川普競選團隊的法律顧問艾里斯（Jenna Ellis）表示，這些指控全非事實，川普團隊將考慮採取一切法律手段，要衛報為惡意刊登這個未經證實的消息負責。不過衛報提供幾張由多里斯提供她與川普的合照，並向多里斯曾傾訴過的對下查證過。

(中時新聞網)