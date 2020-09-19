嘉義市銀髮族開趴，白川町社區擊鼓隊表演《彩彩花花樂樂秀》。（嘉義市政府提供）

嘉義市銀髮族開趴，社區阿公阿嬤表演健康操。（嘉義市政府提供）

嘉義市銀髮族開趴，社區阿公阿嬤及幼童同台表演。（嘉義市政府提供）

嘉義市近500位65歲以上銀髮族19日在東區體育館開趴，參加的團隊都是「千歲團」，活力十足，有阿公阿嬤坐輪椅照樣打鼓打得震天響，最高齡的99歲阿嬤當啦啦隊，樂哈哈，副市長陳淑慧為全場萬萬歲阿公阿嬤歡呼加油。

市府衛生局辦這場嘉寶趴踢（party）秀，有11支社區隊伍約500人參賽，每隊表演6分鐘健康操或舞蹈，剛榮獲全國環保戲劇競賽冠軍的東區樂齡歌劇隊帶來《我的餐盤》火力開場，白川町社區擊鼓隊表演《彩彩花花樂樂秀》，鏗鏘有力。

最高齡的99歲阿嬤林劉蕊來自頂庄社區，還有幸福樂齡教育推展協會蔡黃足治阿嬤、西區育英里黃後阿公、雙福基金會常樂園的吳菜阿嬤、祈樂園的蔡陳寶桂阿嬤等4人也都90多歲，個個老當益壯。

陳淑慧代表市長黃敏惠致贈「敬老獎」600元禮券給各隊最年長的長者，並叮嚀長輩多參加社區活動、定期做檢查、飲食均衡及規律運動，就能有優質的老年生活。

市衛生局國健科長林秀猜說，林劉蕊阿嬤就是模範，99歲了行動自如，還能爬樓梯、自己下廚煮飯，由家人陪同參加這場趴享受樂活。

市衛生局長張耀懋提醒長者，10月30日前可透過東、西區衛生所、社區及團體預約，參加免費C肝篩檢，或參加成人健檢、整合性篩，還有機會抽1萬元禮券大獎。

(中時 )