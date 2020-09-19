氣象局今(19)日發布10縣市大雨特報。(圖取自氣象局)

氣象局針對新竹縣、苗栗縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時15分止。(圖由氣象局提供)

氣象局針對屏東縣發布大雷雨即時訊息。(圖由氣象局提供)

(16:34更新)氣象局針對屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時30分止。而氣象局稍早也針對新竹縣、苗栗縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時15分止。

由於對流雲系發展旺盛，氣象局今(19)日15時30分針對10縣市發布大雨特報，新北、宜蘭、高雄、屏東地區及桃園至苗栗、花蓮、臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

大雷雨即時訊息：屏東縣大雷雨將持續時間至17時30分止。需注意地區為，屏東市、潮州鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、新園鄉、崁頂鄉、三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉。

新竹縣、苗栗縣，大雷雨將持續時間至17時15分止。而新竹縣需注意地區為，竹東鎮、橫山鄉、北埔鄉、尖石鄉、五峰鄉；苗栗縣需注意地區為南庄鄉及泰安鄉。

(中時新聞網)