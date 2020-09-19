台中市東海商圈新清晨發生民宅氣爆火災延燒4戶，造成4死1傷慘劇，民宅被燒得面目全非。（陳淑芬攝）

台中市東海商圈今天清晨發生氣爆火災，造成4死1傷慘劇。新興路59巷11號陳家兒媳孫1家3口喪身火海，7旬陳家阿公在火場向前來慰問的台中市長盧秀燕下跪求助，他並老淚縱橫地進犁份派出所做筆錄，他說，兒子是獨子，近期家庭聚餐才約好，下周要全家出遊，沒想到竟天人永隔；12號的吳家阿嬤驚魂未定地說，她逃生時曾聽到對門11號的母子大喊救命，對無法救出7旬老伴，她深感自責。

東海商圈今天凌晨發生4死1傷火災慘劇，新興路59巷11號的陳家兒媳孫1家3口及12號吳家73歲吳姓老翁共4人喪身火海。台中市長盧秀燕在上午9時許到火場關心慰問家屬。71歲的陳家阿公與老妻遠從桃園趕到現場，他傷痛當場向盧下跪請求協助；陳家阿嬤也向盧低聲訴說，盧抱著她安慰許久，陳家阿嬤面對媒體傷心不語，僅低調地說：「我只能幫忙念經」。

據了解，喪身火窟的陳家1家3口，42歲陳男是獨子，與蔣女兩夫妻早在今年5月間離婚，但仍同住，夫妻在106年及107年間疑因經濟問題而起爭執，蔣女因受傷就醫，2度經醫院志工通報家暴。

蔣女的母親住在南投，她傷心地說，兒子昨晚去找女兒，但人已到大門前，女兒卻推說：「明天再說！」，所以，她推測兩夫妻疑似昨晚曾爭執吵架，但附近鄰居都表示，並未聽到吵架聲，卻無法證實。

71歲的陳家阿公老淚縱橫地進派出所做筆錄。他說，因兒子要在台中工作，所以，他購屋給兒子1家3口住，兒子前2天帶全家回桃園老家探望兩老人，他匯3萬元到兒子帳戶要繳孫子的保險費，媳婦對家人很好，他也很疼媳孫，且大家還約好下周要一起出遊，沒想到就此竟就天人永隔。

至於起火原因，消防單位表示，須經火調鑑定才能釐清。台中市消防局第四大隊大隊長蔡孟栩表示，11號住家並無有申請天然瓦斯表，2樓的樓梯間發現有1個10公斤瓦斯桶；3樓樓梯間有10公斤及20公斤瓦斯桶各一，陳男陳屍瓦斯桶附近。

台中地檢署檢察官下午到火葬場相驗，吳家阿嬤還驚魂未定地說，她聽到第一聲爆炸聲就下樓查看，發現對面起火，她與73歲老伴住在2樓，老伴因中風行動不便，她還嚐試用盆裝水灌救，但火勢又猛又急，她趕緊跑去叫醒住2樓李姓及3樓林姓房客，李姓房客協助幫忙揹老伴，但無奈火勢太大而失敗，3人往頂樓逃生。

「我很自責」吳家阿嬤在火葬場時傷心地說，老伴沒救出來，她很難過。吳家阿嬤也說，在慌忙逃生的過程中，她曾聽到對門11號的母子，在樓上陽台大喊救命，但一下子就沒聽見了。

檢察官在相驗後，將前往火場勘查進行調查。

(中時 )