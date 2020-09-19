黃鴻升（小鬼）驟逝令許多星友相當不捨，靈堂19日起開放，星友紛紛前往弔唁，楊銘威和老婆方志友上午先前往靈堂致意，下午他和鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉、許傑輝、王少偉、林筳諭（勇兔）等出席《我的婆婆怎麼那麼可愛》粉絲見面會，受訪時被問到有無跟小鬼說話？楊銘威哀傷說「希望大家都要健康，好好的」。

楊銘威回憶，過去小鬼時常鼓勵他，曾對他說「欸銘威，你一直是可以演男主角的」，一句話讓他很窩心，面對好兄弟離世，楊銘威打起精神說「我會做到的，他應該希望大家開開心心的」。

《我的婆婆》播出後廣受好評，該劇探討許多社會議題，許傑輝感嘆「最近很多事情，人來來去去，這戲讓大家對周遭朋友有多點關心，真的是功德無量」，王少偉則說，希望《婆婆》能一整年波下去，「在2020特別重要，伴隨大家情緒低落、社會風氣難受的時候，能夠看戲會心一笑，讓人療癒、放鬆，讓很多人忘掉不愉快的事」。

《我的婆婆》19日舉行粉絲見面會，張書偉（左起）、黃姵嘉、許傑輝、鍾欣凌、王少偉、勇兔、楊銘威等出席。（華視提供）

《我的婆婆》19日舉行粉絲見面會。（華視提供）

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