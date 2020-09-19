《我的婆婆怎麼那麼可愛》播出後廣受粉絲好評，19日於華視舉行粉絲見面會，包括製作人陳慧玲及主演鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉、許傑輝、王少偉、楊銘威、林筳諭（勇兔）出席，和粉絲互動玩遊戲。王少偉劇中飾演鍾欣凌二兒子秉孝，和大哥Darren、三弟楊銘威想盡辦法騙老媽的錢，不肖行徑讓觀眾氣得牙癢癢，王少偉虧沒出席的Darren「有些角色碰到粉絲很開心，有人則是不敢來」，笑說自己敢來的原因「因為我保鏢人數有增加，兩個變四個」。

勇兔劇中飾演「大美」多是低胸火辣造型，增加不少男粉絲，「長輩」更是常常被關注，包緊一點就被說「穿太多」，勇兔害羞雙手抱胸直呼「先幫我的長輩投保」，王少偉幫腔「長輩比本人還紅」，倒是一旁的黃姵嘉自虧「從生下來到現在都沒長輩」，王少偉也虧黃姵嘉「她果然是影后，都靠自己不靠長輩」，而媽媽鍾欣凌拿身材自虧「我不只長輩，左鄰右舍都很多」，拍肚、臀喊「這是我家前陽台、後山，我家依山傍水」，笑翻全場。

鍾欣凌說，很開心《婆婆》能在不同平台露出，也透露先前製作人陳慧玲做戲初衷，希望做一部全家人都能看的戲，播出後有朋友傳來一張全家福，是全家坐在客廳一起看《婆婆》，讓她看了很感動。張書偉說，戲播出後買雞排時有被老闆認出。許傑輝則說媽媽去逛市場，熱情粉絲也會送芒果。鍾欣凌說，因戲受到很多人照顧，但那天去吃麻油雞，老闆送來酸梅湯，她客氣跟老闆說不用，老闆疑惑「阿不是你點的？」鍾欣凌才發現自己畫錯格，笑說自己糗翻天「我以為他要請我喝飲料」。

張書偉、黃姵嘉在《我的婆婆》中組CP。（華視提供）

《我的婆婆》19日舉行粉絲見面會，左起為王少偉、黃姵嘉、鍾欣凌、楊銘威。（華視提供）

《我的婆婆》19日舉行粉絲見面會。（華視提供）

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