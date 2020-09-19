一盤一盤的握壽司，是藏壽司的主力商品；買了藏壽司股票的民眾，也被虧「真的當盤子了」。藏壽司上櫃後，中籤投資人由原先預期可狠賺逾20萬元，縮水成6萬，失望性賣壓湧現，昨（18日）跌破百元關卡，收93.7元，跌幅逾13%。

一名網友在PTT八卦板宣稱自己是股市菜鳥，他搭上「迴轉壽司列車」，一口氣砸百萬買進10張藏壽司，結果股價秒綠，未實現虧損立馬超過12萬，不禁自嘲「一天內吃了一頓12萬3451元的空氣壽司，讓我感到人生真是充滿驚奇！」

文章一出引來網友熱議，「你居然敢買藏壽司，太有勇氣」、「人家都在倒貨你接貨幹嘛」、「你買得到表示有人在拋售啊」、「認真建議以後少碰這種投機股」、「繼續持有，看配股能不能補回來，如果之後有配的話」。

更有網友虧他，「12萬等於3000盤，一盤40元的壽司欸」、「超級大胃王」、「拿股票去藏壽司叫他們拿壽司抵」、「這一盤好貴」、「幫QQ，老話一句，人多的地方不要去」。

(中時新聞網)