一個好的創意可以改變消費行為、創造關注話題, 在現數位行銷的浪頭上, 品牌如何找到有感的切入點、產品差異化, 進而引起社群共鳴、創造產品銷量！

時報獎執委會特別邀請聯樂數位行銷執行創意總監李實衍、策略洞察總監林宜瑾等人，以線上直播方式, 為線上2000多位學員們分享了『數位浪頭上的出「奇」不意』主題課程。

在課程中提到，在數位的浪頭上許多資訊都過於的破碎，造成大家的注意力都很短暫，也就加深了創意人對於抓住觀眾注意力的門檻，行銷的方式也越發困難，特別分享三個案例做說明。

BRAUN德國百靈與鬍鬚張跨界合作廣告。圖片來源：時報獎執委會「聯樂數位行銷線上直播」

德國百靈刮鬍刀要挑戰喜新厭舊的年輕族群，如何讓他們能接納一個百年歷史的刮鬍刀品牌? 第一個奇招：「沒有事故就沒有故事」，擁有百年歷史的刮鬍刀刮了無數男人的鬍子，但在台灣其實藏有一個六十年卻從未刮過的鬍子，因此史上第一個被刮掉鬍子的鬍鬚張誕生了！這樣的跨界行銷方式，擄獲年輕人的目光，也讓這兩個品牌成為社群上的話題。

恆隆行代理Style日本新型態塑形護脊椅廣告宣傳內容。圖片來源：時報獎執委會「聯樂數位行銷線上直播」

座椅靠墊本身是小眾的、冷門的商品，該如何吸引客戶的目光? 第二個奇招：【Style】日本新型態塑形護脊椅之「沒有事也要說的很像一回事」，面對新品牌或小眾商品，就從目標客群的「痛點」搞事情! 將商品本身精心策畫成一齣綁架案，最後導入坐太久，以致姿勢不良，「鬆綁不良姿勢」的功能性順勢推出，成功吸引大眾目光!

聯合勸募的廣告宣傳內容。圖片來源：時報獎執委會「聯樂數位行銷線上直播」

當台灣眾多公益團體，都用著暖心催淚的手法吸引大眾目光，我們是否該繼續追隨這個浪頭? 第三個奇招：「題目不新就重新定義題目」，公益廣告在社會上都扮演好人角色，為什麼不能重新定義他的角色呢？那就當一次「最壞的好人」吧！聯合勸募這個話題推出後，廣受到社會大眾的迴響，讓品牌知名度大幅上升，品牌搜尋量較去年同期增加1.4倍，成功達到宣傳的目的。

在課程的最後，李實衍說不論是什麼產品，最終的目的都是要炒熱它，那麼我們需要注意的點是什麼？首先你要找到消費者真正在意的「痛」點，而且這個痛點是少有人發現或被重視的，此時再加上創意的手法刺激得當，相信消費者一定會有感的哇哇大叫！出「奇」不意，才能出奇制勝，奇就是不受限的種種可能。

(中時新聞網)