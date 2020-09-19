藝人吳彥祖去年闌尾破裂送醫，由於太晚送醫，差一點就丟掉性命，未料今（19日）再度透過社群網站發文，表示自己再次因為闌尾發炎進醫院開刀，對此他也自嘲：「我想我今天應該去買樂透」。

吳彥祖在微博發文直呼：「又發生了」，接著解釋2019年3月某日凌晨突然開始嘔吐，起初以為是食物中毒，所以等了3天才去醫院，由於情況嚴重膿腫，因此無法取出全部盲腸，便進行了10天不能進食抗生素療程，還因此瘦了快7公斤，最後花了幾個月時間才能康復，而當時醫生強調如果沒有意外的話是不會再次發生。

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It happened again! In March of 2019, I had an appendicitis that I thought was food poisoning so I waited 3 days before going to the hospital. I was so septic they could not get the appendix out so I was put on a course on antibiotics with no food for 10 days. I lost 18lbs and took several months to recover. I was told if it didn’t cause me any problems I could just leave it. Well two days ago the little bastard flared up again but this time I did not mess around. I knew what is was and went straight to the hospital. Yesterday morning I had surgery and they were able to remove it once and for all. I am at home now convalescing. What are the chances of having two appendicitis’ ?!?! I think I should buy a lottery ticket today!

Daniel Wu 吴 彦 祖（@thatdanielwu）分享的貼文 於 張貼

未料吳彥祖2天前再度病發，而他也貼出在醫院病床上修養的照片，神情憔悴的模樣讓人心疼不已，這次他更決定把闌尾切除一勞永逸，目前已經返家休養，更反問網友「發生兩次闌尾炎的機會有多大？」更不忘自嘲：「我想我今天應該去買樂透」。

而貼文一發出之後，立刻吸引許多網友湧入留言慰問：「好好養病希望能早日康復」、「還好這次有前車之鑑，沒有受到太多痛苦」、「要趕快好起來啊」。

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(中時新聞網)

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