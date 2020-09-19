據美媒《ABC》新聞報導，紐約州羅徹斯特（Rochester）19日凌晨爆發大規模槍擊案，造成至少2人死亡、14人受傷。當地警方指出，死者為一名18歲的男性與22歲女性，其餘傷者已送往鄰近的2家醫院，目前未傳出有性命危險。
英媒《太陽報》指出，當地發生槍擊案後，迫使警方封鎖多處街道。目擊者表示，槍擊案地點爆發於靠近古德曼街（Goodman Street）與賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）一帶，當時槍聲密集，還以為「越戰開打了」。目前仍不清楚槍擊案原由以及是否逮捕任何嫌犯，也不清楚是否為多名槍手所為。
根據《BNO News》報導指出，臨時警長賽門斯表示（Mark Simmons），這是一場前所未見的重大悲劇，並推測案發地點可能是在庭院派對上爆發大規模槍擊，估計當時可能超過上百人在場。羅徹斯特警方也在推特上證實了這起槍擊案。
文章來源：NY BLOODBATH Rochester mass shooting – Man, 18, and woman, 22, dead and 14 injured after gunfire which sounded ‘like Vietnam War’
(中時新聞網)
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