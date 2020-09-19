又見議員詐領助理費，無黨籍前台南市議員曾順良日前才遭查詐領助理費，他的國民黨籍台南市議員妹妹曾培雅同樣遭控以人頭詐領助理費60萬，檢調人員18日大舉搜索她的議會休息室、服務處，帶回12人，檢察官訊後諭知曾女20萬元交保候傳，其餘11人請回。
曾順良、曾培雅為兄妹，曾培雅在台南縣市合併後連任3屆議員至今，她的哥哥曾順良則在台南縣市合併後連任兩屆市議員，第3屆議員選舉交棒給兒子曾信凱當選台南市議員。
兩兄妹在台南市東區選舉各擁一片天，近期接連遭搜查，曾順良日前才因疑詐領助理費400萬，遭檢察官搜索後諭知100萬元交保候傳。
曾培雅18日同樣涉詐領助理費60萬，遭檢調搜索台南市議會休息室、服務處等4地，經過一整天搜查，19日以20萬元交保，曾培雅低調未回應。
台南地檢署表示，檢調持續偵辦議員助理費案，曾培雅相關涉案事實仍待檢察官根據相關事證偵辦釐清。
(中時 )
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