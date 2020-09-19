大陸軍機連續2日擾台，19日上午又再度飛越海峽中線、進入台灣領空，國防部也派機升空巡邏監控。對此，高雄市長陳其邁譴責大陸是一個「麻煩製造者」，未來台灣將在亞太地區積極扮演「和平製造者」的角色。

大陸軍機連續2日越過台海中線、襲擾台灣空域，18日18架、19日19架。由於今日部分來犯共機已逾越海峽中線，國防部派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，廣播驅離，甚至還以防空飛彈進行追瞄監控。

國防部批評大陸空軍連續兩日踰越海峽中線的行為已嚴重破壞台海及區域和平與穩定的現狀，呼籲大陸當局自制，懸崖勒馬，不要成為麻煩製造者。

陳其邁表示，大陸軍機擾台的行為已造成台灣人的反感，也會嚴重的破壞整個台海的和平與穩定，予以強烈譴責。這個也證明大陸是一個「麻煩製造者」，台灣在亞太地區將積極扮演「和平製造者」的角色。

陳其邁強調，維持台海和平與穩定是兩岸的責任，若一方試圖單邊的來改變台海的一個現狀，必須受到嚴厲的譴責。

(中時 )