房東有禮貌的打招呼後，便向原PO說明來意。(圖取自臉書社團爆怨公社)

在外租屋除了考量價錢以及地段房東也是重要考慮因素。今(19)日就有名房客PO出與房東的對話，房東主動提出願意繳少下月的租金1000元，只要原PO願意幫忙餵食樓下的流浪貓即可。貼文發出後讓不少網友大讚，「這麼有愛的房東，答應他！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」上貼出與房東的對話。從截圖中可以看到，房東禮貌的打招呼後，便說明，因為岳母生病需和太太一同下南部幾周，於是想和原PO討論有關下個月房租的事情。

房東表示，自己之前在樓下有固定餵養了流浪貓，大約3~5隻，並說明自己大概固定晚上7點會餵食，但近日需下南部探望岳母，所以會不在好幾周。而房東知道原PO本身也有飼養2隻貓咪，「所以想麻煩你定時餵養」飼料房東會提供，若是願意的話下個月房租將可減少1000元。

隨後原PO便答應房東，但由於自己上下班時間不固定，「已經跟房東說明有可能無法準時，但一定會餵。」這樣暖心的房東，願意為了流浪貓而少收租金，讓不少網友大讚，貼文發出後便吸引近4千人按讚，「天使房東，還不推爆」、「好讚的房東，心地善良又寬闊」、「房東很有心耶！而且也不強人所難。」

(中時新聞網)