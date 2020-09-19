第8屆星雲教育獎獲獎有1位「終身教育典範獎」及18位的「典範教師獎」。（林良齊攝）

由星雲大師教育基金主辦的「星雲教育獎」已邁入第8屆，今天舉行頒獎典禮，其中台灣大學醫學院教授陳榮基除了是神經醫學領域的權威學者外，更長期在醫療機構、大學講堂及民間團體等，推行生命教育與臨終關懷，今天獲頒星雲教育獎的「終身教育典範獎」。

第8屆星雲教育獎獲獎有1位「終身教育典範獎」及18位的「典範教師獎」。

醫學界大老陳榮基奉獻醫療教育與醫療工作近半世紀，他積極投入《安寧緩和醫療條例》、《病人自主權利法》的立法與推廣，在擔任臺大醫院副院長期間，更推動緩和醫療病房，讓末期病人及其家人帶來很大的心情抒解與正向發展，國內其他醫院也跟著仿效。

陳榮基發表感言時表示，希望每個人都能「好好活、好好走」，順利前往西方極樂世界。

此外，獲得大專校院組「典範教師獎」的成功大學臨床醫學所教授劉秉彥，在校內設立「On Doctoring（習醫之路）」；在今年新冠肺炎疫情期間，也透過心臟科與AI資訊應用專業，利用7種語言協助宣導防疫工作。

而獲得高中職組「典範教師獎」的苑裡高中教師鄭力瑋是返鄉服務的在地子弟，他用自覺、自動、自發的精神，為社區持續深耕，從校園到家園，建立互信、互助、互動的整合系統。

而獲國中組「典範教師獎」的新北市三峽國中教師劉遵恕善於規劃創意活動，安排服務學習，建立學生愛心、耐心及實踐能力，也十分照顧中輟學生，引領中介班學生改善校園環境，培養他們的自信心與成就感。

(中時 )