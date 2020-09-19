加拿大外長外交部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）日前接受《環球郵報》（Globe and Mail）訪問時指出，因華為財務長孟晚舟被加拿大當局軟禁以及2名加拿大公民遭中國大陸拘留，導致兩國關係生變，兩國的自由貿易談判也在1年多前陷入僵局，而今加拿大已放棄與大陸的自貿談判。

加拿大與大陸4年前開始進行自貿談判，原本希望成為七大工業國集團（G7）中首個與大陸這個全球第2大經濟體簽署自由貿易協定的國家，但撤銷談判後，顯示杜魯道政府對陸政策已轉彎。對中國態度轉趨強硬，更向美國、澳洲和歐盟部分國家靠攏。

沈潘受訪時指出：「2020年的中國已非2016年時的中國。」

儘管中加關係緊張，大陸仍是加拿大第2大貿易夥伴，僅次於美國。

截至2020年7月的財政年度，加拿大對中國出口成長23.6%，進口增加13.9%。

沈潘指，他的首要工作是讓兩名在中國被控間諜罪的加拿大前外交官康明凱及商人斯帕弗回國。

中國駐加拿大大使叢培武18日出席艾伯塔大學中國學院舉辦的加中經濟政策國家論壇網絡研討會，談及孟晚舟事件。他表示，中加關係發展中有教訓值得認真總結，最突出的就是來自「第三方」的干擾，兩國關係因孟晚舟事件陷入嚴重困難。他重申，這是美國為打壓中國高科技企業和華為公司而炮製的嚴重政治事件，指加方在此事被美利用，充當了美方幫兇，促加勿被美方利用。

(中時 )