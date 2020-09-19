新竹SOGO19日下午舉辦「WHO'S YOUR MUSE內衣秀」。（SOGO提供／陳育賢新竹傳真）

新竹SOGO19日下午舉辦「WHO'S YOUR MUSE內衣秀」。（SOGO提供／陳育賢新竹傳真）

新竹SOGO歡慶改裝開幕，19日下午舉辦「WHOS YOUR MUSE內衣秀」，特別邀請伊林模特兒至現場展現內在美的時尚，女神們接續展示了14家內衣品牌、48套秋冬最新款內衣，看的現場民眾驚呼連連。

SOGO指出，此次的內衣秀分為兩場，第1場展示華歌爾集團、思薇爾、曼黛瑪璉、瑪登瑪朵的秋冬最新款，其中華歌爾集團旗下另有5支品牌包括華歌爾、莎薇、嬪婷、莎露、金華歌爾都帶來最新款式，呈現女性最美的體態。

第2場內衣秀，模特兒換上黛安芬集團、Chantelle和菲洛米娜的內衣再度登場，黛安芬此次展出旗下3大品牌包括黛安芬、蕾黛絲、Sloggi，其中Sloggi是此次改裝的新進品牌。

SOGO表示，此次的內衣秀在全新登場的「繆思女神祕境」、「輕世代市集」兩區舉辦，「繆思女神祕境」全區使用優雅的純白，再搭上柔美的粉紅色，上空圈狀設計重新演繹神殿弧形浮雕，空間設計柔美別緻卻飽含力量。

新竹SOGO在此次改裝計畫中也特別設計了「輕世代市集」，此區以販售女裝、女鞋及配件區為主，順應現今趨勢，年輕世代的消費越趨個性。

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(中時 )