前高雄市長韓國瑜離開高雄之後，便回到家鄉休息，之後也很少出現在大眾面前，這兩日他再度現身，除引起韓粉關注，他未來的動向也受到外界注意。對此，資深媒體人韋安分析，之前曾有傳言稱韓會參選桃園市長，不過現在這種可能性已不存在，2022桃園選戰可能由前立委孫大千出馬，並分析原因。

韋安今(19日)在臉書上表示，「桃園，韓國瑜不選，孫大千選」，並指出，之前外界一直有傳言和預判（包括本版），韓國瑜鐵定會選桃園市長。但這種可能性已經不存在了，將會由孫大千取而代之，而且國民黨在桃園也，沒其他有實力的人選。

韋安分析，孫在2016民意大海嘯，對藍營不利的大環境下，僅以700票敗給無黨籍立委趙正宇，說明他在桃園的實力不錯，又有韓的加持，選桃園市長有一定的勝選基礎。

最後，韋安還說，對韓來講，「子弟兵」當選桃園市長，比自己上，更有面子和戰略意義。

網友們也留言回應，「那他要趕緊回桃園經營選區，畢竟脫離太久了」、「希望韓再也別被國民黨利用了」、「問題是他有意願嗎」。

(中時新聞網)