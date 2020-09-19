昨（18）日台中洲際球場樂天桃猿、中信兄弟之戰1局下，象隊陳子豪搶攻本壘遭猿隊捕手林泓育刺殺出局，象隊要求電視輔助判決，結果維持原判，導致象隊總教練丘昌榮不滿，因激烈抗議被裁判驅逐出場，網路上針對此事又引發熱議。

中職聯盟賽務部今（19）日開會討論，並確認昨天比賽狀況是捕手先觸殺跑壘員，跑壘員才碰觸守備員身體（衝撞），因此審判委員會議認定：現場審視小組維持出局的判決正確無誤。

聯盟以新聞稿方式解釋，依據9月14日季中總教練會議共識，為解釋規則補述3.25（C）4[註]-（跑壘員可能安全得分的狀況）及3.25（C）（6）-（跑壘員可能被判出局之狀況），達成以下共識：

「捕手接球前站位位置並非判定是否違規之唯一依據，捕手觸殺跑壘員時是否封壘、以及跑壘員觸壘與捕手觸殺的先後，跑壘員觸壘前是否先行碰觸『位於本壘板上方之守備員身體部分』亦為認定之依據。」

換句話說：如果捕手先觸殺跑壘員，跑壘員才碰觸「位於本壘板上方之守備員身體之部分」，此時出局成立。

而依據昨日比賽的實際狀況，符合規則補述3.25(C)(6)規定，以及前項共識「捕手先觸殺跑壘員，跑壘員才碰觸守備員身體之狀況」，因此審判委員會議認定，現場審視小組維持出局之判決正確。

不過依據9月14日季中總教練會議共識，樂天隊捕手林泓育接球時的站位時可能有違規之虞，主審在現場也有給予嚴正提醒。

(中時 )