農業處長陳瑞慶（右二）、集集鎮長陳紀衡（右三），品嘗綠竹筍。（廖志晃攝）

武界部落原住民，表演歌舞吸引人氣。（廖志晃攝）

集集鎮位於濁水溪畔，早晚溫差大，生產的綠竹筍特別鮮甜，在台北農產運銷公司拍賣，曾創下1公斤700元的天價，因此有筍界「精品」之喻；農民成立富山果菜運銷合作社，並且逐步取得產銷履歷認證，希望將精品綠竹筍行銷全國。

農糧署、南投縣政府和集集鎮公所，19日在國道3號南投休息區，舉辦「綠竹成金」產銷履歷授證，及農特產品促銷，邀請仁愛鄉武界部落原住民，表演歌舞吸引人氣，現場並提供1500份綠竹筍，讓民眾免費品嘗。

縣府農業處長陳瑞慶表示，集集鎮種植綠竹筍面積約40公頃，竹農申請產銷履歷認證，今年7月有11人通過認證，面積6.8公頃，產銷過程全部透明，歡迎消費者認明標章選購。

縣議員王秋淑表示，濁水溪流經集集鎮，因此，生產的綠竹筍富含礦物質，由於溫差大，竹筍軟絲又清甜，值得向大家推薦。

集集鎮長陳紀衡表示，綠竹筍在集集是新興作物，近來栽種面積逐漸擴大，一般綠竹筍的產季是在每年4到10月，但是，集集鎮因為擁有得天獨厚的地熱資源，保持土地的溫度，因此，全年都可以生產綠竹筍，讓大家隨時可以品嘗綠竹筍界精品的鮮甜滋味。

農糧署中區分署課長陳加宗表示，農糧署推動產銷履歷認證，目前全國已有2萬多公頃認證，年底將達到3萬公頃，請消費者選購農產品時，認明產銷履歷標章，確保安全衛生。

(中時 )