熊熊身材火辣，是演藝圈宅男女神。(取自熊熊ig)

G奶女星熊熊(卓毓彤)外型亮眼又擁有火辣身材，再加上宛如傻大姐的善良個性，讓她深受大批粉絲喜愛。未料昨日深夜網路卻瘋傳一支女主角長相激似熊熊的吞吐性愛片，令熊熊IG、臉書都被網友留言洗版，現在更有媒體報導，指熊熊疑似在不久前才與開著霸氣車牌「0857」特斯拉的小開男友鄭旭哲分手了。

疑似熊熊的性愛片昨日深夜突然在網路瘋傳，讓還沒睡覺的網友全暴動，紛紛留言「求上車」。對此，熊熊本人雖然尚未有回應，但就被發現已悄悄關閉IG網友留言功能，不想隨之起舞。

衰捲性愛片疑雲的熊熊，其實最近運氣真的不太好，因為據鏡週刊報導，其實熊熊不久前才和鄭旭哲分手，恢復黃金單身女郎的身分。

外型甜美的熊熊，桃花也相當好，今年4月被拍到當街被鄭旭哲公主抱回家，戀情疑似曝光。被拍到後的3個月，熊熊又爆出疑似懷孕10週，孩子爸當然就是鄭旭哲，隨時可能公布嫁人好消息。未料喜事還沒公佈，熊熊就驚傳不久前與特斯拉男分手。

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(中時新聞網)