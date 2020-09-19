香蕉價格近來呈現低價，高雄盛產地旗山區各社區志工，19日集合一起做香蕉湯、炸香蕉、豆花佐香蕉泥等香蕉美食給遊客享用，藉此提升香蕉價值，促銷香蕉外，也讓大家知道香蕉從青到熟都可以入菜料理。
旗山香蕉王國在過去物質缺乏時代，當地婦女善於將香蕉當作食材，紛紛製作出香蕉包、香蕉湯等獨特料理，之後演變成當地的風味料理，不少婦女更用香蕉開創特色餐點，讓香蕉入菜做成各種美食。
由於近來香蕉過盛，廣福、南洲、中洲等10個社區志工19日集合在廣場，做出各式各樣的香蕉料理，讓來旗山遊玩的遊客品嘗外，也推廣香蕉美食做法，讓大家知道香蕉不單單是可當水果吃，還可以搭配不同食材，料理出一道道香蕉美食。
現場除有古早味的香蕉湯、香蕉包外，還有炸香蕉、豆花佐香蕉泥、內餡包香蕉的金蕉包、結合異國料理的越南酸雞湯等，其中雞湯酸甜味道，最受到遊客青睞。
香蕉營養高又價格不貴，且香蕉從青到熟都可以入菜做料理，高雄市福華飯店在這香蕉過盛期間，即將在9月27日邀請旗山阿嬤擔任廚師，開課教授民眾料理香蕉美食，希望大家一起來學做香蕉料理，多吃香蕉。
(中時 )
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