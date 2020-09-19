位於台中市東海別墅商圈新興路民宅，今(19)日清晨4點多發生氣爆，火球還飛到其他住家，造成嚴重火警釀4死1傷，死者包括陳家3口，父母及8歲陳姓男童不幸葬身火窟，還有行動不便的房東罹難，而造成氣爆原因，檢察官初步判斷，不排除是人為因素。

氣爆的起火點，是陳姓男子一家3口的住處，初步調查發現疑點重重，因為陳男住處並沒有安裝天然氣，一樓廚房也沒瓦斯桶，至於一家人陳屍的3樓樓梯口，陳男身邊有兩桶10公斤、20公斤的瓦斯，其中一桶20公斤瓦斯桶氣閥已打開，其餘兩桶因為嚴重燒毀，無法辨識是否開啟。

根據社會局消息指出，陳姓夫妻已經離婚，但仍住在一起，罹難的陳妻曾在106年、107年，各1次通報家暴，衝突原因是子女教養議題，但當時整體評估，兩人處於關係修復中，暴力風險減緩，提供相關諮詢後未開案。

另外，警方表示在氣爆前，陳男曾與前妻發生爭吵，前妻弟弟原本打算前往拜訪、排解糾紛，沒想到清晨就發生氣爆，而詳細事發原因仍有待警方調查。

(中時新聞網)