馬姓男子送醫搶救30分鐘後宣告不治。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

馬男遭砍殺後，身中數刀，現場就失去生命跡象。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

台南市永康區八德街一處汙水下水道工程，今天下午1點半驚傳凶殺案，55歲傅姓工人疑不滿同事常言語挖苦揶揄，今天施工時又遭刁難，新仇舊恨，1點去五金行買西瓜刀，返回工地砍傷47歲馬姓工人四肢、右胸致死，殺害馬男後，傅嫌又駕車轉往800公尺外另處工地砍殺嚴姓男子，嚴某右手阻擋多處刀傷，幸無生命危險，逞凶釀1死1傷的傅嫌案發後供稱「後悔也來不及」，警訊後依殺人罪移送偵辦。

永康派出所今天1點33分接獲通報，稱在永康區八德街300巷發生打架事件，所長莊大成帶同警力前往，發現現場從事水利署汙水下水道側溝工程傅姓犯嫌，持刀砍傷同為從事工程的馬男(62年次)及嚴男(70年次)，馬男倒臥在地，據現場工程人員表示，傅嫌已開車前往八德街230巷尋找嚴男，員警立即前往現場，合力與現場工程人員將傅姓犯嫌壓制在地，並在現場起獲做案用西瓜刀。

傅嫌表示，多年前即與馬姓、嚴姓被害人一起工作，期間因施工問題導致嫌隙，1周前才剛來永康區這處工地進行台南市政府水利局汙水下水道工程，從事側溝工程，又與二人狹路相逢，平日即遭馬、嚴2人刁難，「忍他們很久了」，新仇加舊恨，才會一時氣憤砍傷2人，被問到後不後悔，傅嫌稱「後悔也來不及了」。

(中時 )