嘉義縣私立天主教安道基金會附設的私立雅敬社區長照機構，為縣內第14家社區式日照中心。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣大林鎮長簡志偉（從右四到右七）、縣長翁章梁、嘉義教區署理吳終源、立委陳明文等人親臨參加。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣推動「一國中學區一日照」政策，目前26個學區已布建16個，由嘉義縣私立天主教安道基金會附設的私立雅敬社區長照機構19日揭牌，是縣內第14家提供日間照顧服務的社區式日照中心，縣長翁章梁、立委陳明文、嘉義教區署理吳終源及大林鎮長簡志偉等人親臨參加。

雅敬日照中心是由嘉義縣社會局委託辦理，配合政府長照2.0政策，所規畫的社區式日間照顧中心，可收托30位失智或失能長者，專業社工會安排藝術創作、動腦記憶大考驗或簡易手工藝等健促課程，未來也會將服務延伸至鄰近國小及幼兒園，以「代間學習」課程，帶給孩童更多學習與成長。

嘉義縣老人人口比例位居全台之冠，今年6月底截止，已突破20％門檻，縣府10年前開始布建日間照顧中心，初期以「一鄉鎮一日照」為目標，現在朝向「一國中學區一日照」邁進，目前26個學區已布建16個，加上陸續興建或民間籌設中的機構，短期內服務能量將達到20處。

翁章梁感謝天主教長期對縣內社福工作的支持，如聖心教養院、敏道家園等，天主教都承接服務，雅敬日照中心讓家人白天專心拚事業，不用擔心長輩無人照顧或發生意外，發揮預防家庭照顧者疲潰，有幫助他們提升生活品質的日間照顧功能。

(中時 )