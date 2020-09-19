首次參加泳池派對的林書緯感覺新鮮有趣。(UNIX提供)

重養身健康與健身風潮持續延燒，而運動後該如何光鮮亮麗的趕場呢？UNIX Taiwan在19日於台北士林萬麗酒店頂樓，發表新品「TAKEOUT4 THE BETTER無限系列」，邀請富邦勇士後衛林書緯、知名女模陳育涵蒞臨現場與大家同歡，現場還有兩位明星御用造型師EASON與Miyake示範展示，此外AHS世界冠軍設計師Sam將帶領專業美髮沙龍團隊，於派對全程駐場為今年盛夏展現時尚自信的兼具，和UNIX TK4一同見證轉換的過程！

上周剛完成與富邦勇士續約後，首次公開亮相的林書緯表示：「第1次參加泳池派對感覺非常新鮮有趣，很高興能與不同領域的菁英運動員與設計師一起合作，分享髮型造型上的技巧與心得，自從接觸UNIX產品後，發現真的很方便，讓我能夠輕鬆完成造型，有更多時間放在訓練上。」

業者指出，每當運動結束後，如果還有會議或重要約會如何迅速又亮麗的出場？UNIX品牌熱銷 NO.1的Airshot吹風機迅速乾髮，同時搭配「TAKEOUT4 THE BETTER 無限系列」隨時隨地、免找插頭，就連通勤族也可以不受場地限制，在移動的過程中恢復完美造型。

而UNIX在推出TAKE OUT系列經過多年累積的經驗，蒐羅韓國娛樂圈使用者回饋。在2020年終於推出第4代。造型師外景專用的無線設計將由你帶著走;明亮大膽的造型與配色，舉手投足席捲眾人目光。5款不同功能的產品，一次幫你應對各種場合與狀況。

(中時 )